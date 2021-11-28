إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال في رام الله

أصيب شابًا فلسطينيا، مساء اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما اقتحمت أطراف حي الطيرة في رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، من جهة بلدة عين قينيا الواقعة شمال غرب المدينة.

وأوضحت أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزاً عسكرياً على الطريق الرابط بين حي الطيرة وبلدة عين قينيا، وأطلقوا قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان الذين تجمعوا في المكان.

وأعلنت مصادر طبية إصابة شاب بجراح متوسطة بعد اطلاق النار عليه في المواجهات التي اندلعت في المنطقة.

يذكر أن قوات الاحتلال عادة ما تقوم بنصب الحواجز العسكرية على الطريق الرابط بين حي الطيرة وبلدة عين قينيا، لتوفير الحماية للمستوطنين الذين يقتحمون المنطقة بداعي أداء طقوس دينية.