ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم طريقة عمل العوامة في البيت والتي تعد أهم وأبرز أشكال الحلوى في فصل الشتاء التي يعشقها الكثير من الناس في الوطن العربي لا سيما في فلسطين.

وتشتهر حلوى العوامة بشكل أساسي في بلاد الشام، وفي هذه المقالة سنوفر لحضراتكم مكونات العوامة وخطوات عملها.

يُشار إلى أن طرق صناعة الحلوى العوامة تتعدد منها المحشو بالتمر والجبن، والسمسم والقشطة ونقدم لكم مكونات وخطوات عمل العوامة.

مكونات العوامة

إليك مقادير العوامة بالطحين، وهي:

2 كوب من الدقيق - ربع ملعقة صغيرة من الملح - كوب ماء - ملعقة كبيرة من النشا الابيض - ملعقة كبيرة من الزيت - كوبان من القطر المعد مسبقاً - ملعقة صغيرة من الخميرة - ملعقة كبيرة من السكر - زيت للقلي.

خطوات عمل العوامة بالطحين

أولاً: وفي المرحلة الأولى قم بخلط المكونات الجافة معا (الدقيق والنشا والملح)، ثم اخلط الخميرة والسكر والقليل من الماء الدافئ معا، واترك الخليط جانبًا لمدة 10 دقائق ثم اضفها الى المكونات الجافة.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، أضف بقية المكونات معا واعجنهم جيدا حتى تحصلي على عجينة طرية ومتجانسة، ثم اترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تتخمر جيداً، وبعدها سخن زيت القلي جيداً.

رابعًا: قم بصناعة كرات صغيرة من العجينة يمكنك استخدام أكياس الكريمة أو باستخدام المعلقة، ومن ثم ضعها على الزيت الحار، وعندما تحصل على اللون الذهبي للعوامة يتم إزالتها من الزيت وتترك في المصفاة قليلا.

خامسًا: وبعدها توضع العوامة بالقطر لمدة دقائق ثم توضع في طبق التقديم.