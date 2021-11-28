كثير من عشاق المشروبات الساخنة في فصل الشتاء يبحثون عن أسرع وأسهل طريقة لعمل السحلب والذي يساهم في مد الجسم بالشعور بالدفء والكالسيوم اللازم لصحة الاسنان والعظام

وفي هذه المقالة نقدم لكم عبر وكالة فلسطين اليوم أسهل وأسرع طريقة لعمل السحلب:

خلطة السحلب

نصف كوب من الأرز المطحون.

كوب من السكر الأبيض المطحون.

نصف كوب من اللبن البودرة.

4 كوب من الحليب والسكر.

كمية مناسبة من جوز الهند والقرفة و المكسّرات لتزيين السحلب.

حبة من المستكة المطحونة مع ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة طعام صغيرة من الفانيليا.

كوب واحد من جوز الهند.

خطوات التحضير

أحضري برطمان جاف و نظيف.

اخلطي كل من الأرز المطحون و اللبن البودرة و جوز الهند و السكر البودرة و النشا و الفانيليا و السمسم، واحفظي هذا الخليط في البرطمان لحين الاستخدام.

قومي بوضع اللبن في وعاء مناسب على النار وقبل أن يسخن أضيفي له 2 ملعقة كبيرة من بودرة السحلب التي تم تحضيرها مع المستكة المطحونة بالسكر.

قلبي المكونات جيدًا حتى لا يتعرض للتكتل، و عند الغليان و تكاثف قوام الخليط ارفعيه من على النار ثم اسكبيه في أكواب التقديم.

طريقة عمل السحلب الأصلي

كوب واحد كبير من النشا أو السحلب.

2 كوب كبير الحجم من اللبن السائل.

ربع كوب من السكر.

كمية مناسبة من الكاكاو البودرة.

مسحوق القرفة.

جوز الهند المبشور.

كمية من المكسرات المبشورة.

ملعقة طعام صغيرة من الفانيليا.

خطوات التحضير

قومي بإحضار وعاء صغير، وضعي فيه مقدار مناسب من الماء و السحلب، ثم قومي بإذابة السحلب جيدًا حتى يختلط بالماء تمامًا.

أحضري وعاءً آخر وضعي فيه اللبن واتركيه على النار حتى يسخن.

قبل أن يصل اللبن إلى درجة الغليان قومي بإضافة خليط السحلب إلى اللبن وقلبيه بشكل جيد، ثم أضيفي كل من الفانيليا و السكر و استمري في التقليب لضمان امتزاج المكونات تمامًا.

اتركي الخليط على النار يغلي لمدة دقيقتين.

قومي بإضافة المكسرات إلى الخليط ثم قلبي جيدًا، ومن ثم قومي بإزالته من على النار حينما يصبح بقوام كثيف.

اسكبي خليط السحلب بشكل مباشر في الأكواب الخاصّة بالتقديم.

انثري القرفة والكاكاو البودرة و جوز الهند المبشور على وجه الأكواب، ويُقدم ساخنًا.