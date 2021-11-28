الجهاد الإسلامي تبارك للأسير الأشقر انتصاره على السجان

باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، للأسير لوي الاشقر انتصاره على السجان بعد"49يوماً" من اضرابه المفتوح عن الطعام؛ رفضا لاعتقاله الاداري.

وقالت الحركة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، إن " انتصار الأسير الأشقر على السجان والذي جاء تتويجا لإضراب مفتوح عن الطعام استمر (49 يوماً) على التوالي ، تحمل خلالها المجاهد البطل معاناة شديدة ومضاعفة بسبب اصابته السابقة، لكنه وبالرغم من تلك المعاناة وما شكلته من خطورة على حالته الصحية الا انه ظل صامدا متسلحا بإيمانه بالله وثقته بنصره ومعيته تعالى ، متمسكا بمطلبه العادل بالحرية وكسر الاعتقال الاداري الظالم" .

وأضافت:" وها هو اليوم يحقق هدفه ومبتغاه ويضيف انجازا جديدا للحركة الأسيرة ولمعركة كسر الاعتقال الاداري"، مشيدة بصمود المجاهد البطل لؤي الأشقر.

ووجهت الحركة في بيانها الشكر لكل من ساند الأسير وإخوانه من الأسرى والمعتقلين الإداريين المضربين الطعام.

وفيما يلي نص البيان:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

نبارك انتصار الأخ المجاهد لؤي الاشقر

👈 تبارك حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين انتصار الأخ الجريح المجاهد/ لوي الاشقر انتصاره على السجان الذي جاء تتويجا لإضراب مفتوح عن الطعام استمر (49 يوماً) على التوالي ، تحمل خلالها المجاهد البطل معاناة شديدة ومضاعفة بسبب اصابته السابقة، لكنه وبالرغم من تلك المعاناة وما شكلته من خطورة على حالته الصحية الا انه ظل صامدا متسلحا بإيمانه بالله وثقته بنصره ومعيته تعالى ، متمسكا بمطلبه العادل بالحرية وكسر الاعتقال الاداري الظالم .

👈 وها هو اليوم يحقق هدفه ومبتغاه ويضيف انجازا جديدا للحركة الأسيرة ولمعركة كسر الاعتقال الاداري.

👈 إننا إذ نشيد بصمود المجاهد البطل لؤي الأشقر فإننا نوجه الشكر لكل من سانده وإخوانه من الأسرى والمعتقلين الإداريين المضربين الطعام ، ونؤكد استمرار الدعم والإسناد لجميع الاسرى والأسيرات والعمل من اجل تحريرهم .

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين