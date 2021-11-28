راموس: ميسي أفضل لاعب في العالم

أشاد الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، بقدرات زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال راموس، في تصريحات أبرزها موقع "le10sport" الفرنسي: "ميسي؟ لقد عرفنا بعضنا البعض منذ فترة طويلة، خاصة كمتنافسين. إنه لمن دواعي سروري وجوده في فريقي".

وأضاف المدافع الإسباني: "بالنسبة لي ميسي أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل. من الجيد أن يكون في فريقنا. إنه يمنحنا الكثير من الجودة".

يذكر أن راموس سبق أن دخل في العديد من المناوشات مع ميسي أثناء تواجد الثنائي في الليجا مع ريال مدريد وبرشلونة.

وخاض راموس، اليوم الأحد، مباراته الأولى بقميص سان جيرمان، عقب تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ بداية الموسم الحالي.