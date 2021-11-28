مباريات اليوم الأحد، يهتم مشجعو ومحبي الكرة بمتابعة أغلب مباريات كرة القدم سواء المحلية أو العالمية في منافسات الكرة الأوروبية والعربية.

وفي هذه المقالة سنوضح لكم أبرز مباريات اليوم في مختلف ملاعب المستطيل الأخضر حول العالم، خاصة الدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني.

أبرز مباريات اليوم الأحد 28 نوفمبر:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد Xإيفرتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة

بيرنلي Xتوتنهام هوتسبير – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ليستر سيتي Xواتفورد – الساعة الرابعة عصرا

مانشستر سيتي Xوست هام يونايتد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي Xمانشستر يونايتد – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس Xليفانتي - الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

إسبانيول Xريال سوسييداد – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD

قادش Xأتلتيكو مدريد – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD

ريال مدريد Xإشبيلية – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي Xجنوى – الساعة الواحدة والنصف ظهرا

ميلان Xساسولو – الساعة الرابعة عصرا

سبيزيا Xبولونيا – الساعة الرابعة عصرا

روما Xتورينو – الساعة السابعة مساء

نابولي Xلاتسيو - الساعة العاشرة إلا ربع مساء





مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت Xيونيون برلين – الساعة الرابعة والنصف عصرا

لايبزيج Xباير ليفركوزن – الساعة السادسة والنصف مساء

أبرز مباريات اليوم الأحد

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

سانت إيتيان Xباريس سان جيرمان – الساعة الثانية ظهرا

بوردو Xستاد بريست 29 – الساعة الرابعة عصرا

لوريان Xرين – الساعة الرابعة عصرا

ستاد ريمس Xكليرمون فوت – الساعة الرابعة عصرا

موناكو Xستراسبورج – الساعة الرابعة عصرا

مونبلييه Xليون – الساعة السادسة مساء

مارسيليا Xتروا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

جازينتاب Xقونيا سبور – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

فاتح قرا جمرك X طرابزون سبور – الساعة الثالثة ظهرا

سيفاس سبور Xهاتاي سبور – الساعة الثالثة ظهرا

يني ملطية سبور Xجالاتا سراي – الساعة السادسة مساء

أبرز مباريات اليوم الأحد





مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة

أبها Xالهلال – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية

توسكر Xالنادي الصفاقسي – الساعة الثانية ظهرا

زاناكو Xبينجا – الساعة الثالثة ظهرا

سيمبا Xريد أروز – الساعة الثالثة ظهرا

آرمى باتريوريتيك Xنهضة بركان – الساعة الثالثة ظهرا

رويال ليبوباردس Xشبيبة القبائل – الساعة الثالثة ظهرا

مازيمبي Xتشاشوما مادزيفهاديلا – الساعة الرابعة عصرا

أوثو دويو Xجور ماهيا – الساعة الرابعة والنصف عصرا

هارتس أوف أووك Xشبيبة الساورة – الساعة الخامسة مساء

ريفرز يونايتد Xالمصري البورسعيدي – الساعة الخامسة مساء

مانيما انيون Xبيراميدز – الساعة الخامسة مساء

جيندارميري ناشونال Xموتيما بيمبي – الساعة الخامسة والنصف مساء

نواذيبو Xكوتون سبورت – الساعة السادسة مساء

اويلرز Xاورلاندو بيراتس – الساعة السادسة مساء

أسيك ميموزا Xانتر كلوب – الساعة السادسة مساء

الملعب المالي Xالأهلي طرابلس – الساعة السادسة مساء

الاتحاد الليبي Xإنيمبا – الساعة السادسة مساء

أبرز مباريات اليوم الأحد