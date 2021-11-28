طريقة عمل الكبسة بالفراخ، تشتهر كبسة الدجاج بمذاقها الشهي والمميز، وتعتبر من أشهر الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الناس، فهي تمد الجسم بالبروتينات والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها كما تعمل على تعزيز المناعة.

من خلال هذه المقالة سيقدم لكم " موقع فلسطين اليوم" ، طريقة ومكونات عمل الكبسة بالفراخ.

المقادير:

مقادير الكبسة بالفراخ

1 دجاجة

1 كيلو جرام أرز بسمتي

1/2 كيلوجرام طماطم، مفرومة

1 بصلة وسط، مفرومة ناعم

3 فلفل حار

3 فص ثوم، مقطعة شرائح رفيعة

1 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل حسب الرغبة

رشة قرفة

رشة قرنفل

رشة كمون

1 ورق لورا

6 حبات حبهان

بهارات صينية

1/2 ليتر ماء ساخنة

1 مكعب مرقة دجاج

طريقة تحضير الكبسة بالفراخ

في إناء على النار، تقلي البصلة المفرومة في قليل من الزيت لتذبل.

تقطع الدجاجة إلى 8 قطع، تنظف وتغسل ثم توضع فوق البصل وتضاف البهارات ويقلى الخليط مع البصل.

توضع الطماطم المفرومة والثوم في الخلاط الكهربائي وتخلط قليلاً ثم تضاف إلى الدجاج وتترك على النار لمدة 10 دقائق.

يوضع الماء المغلي ومكعب مرق الدجاج فوق الصلصة ويترك القدر على النار حتى يغلي ثم يضاف الأرز ويراعى أن يكون الماء أعلى من الأرز بحوالي 1سم.

يترك الأرز على نار عالية حتى يغلى ثم تخفف النار ويترك الاناء حتى ينضج تماماً لمدة 25 دقيقة.

يرفع الإناء عن النار، تسكب الكبسة في طبق ويقدم ساخناً.