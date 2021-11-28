ما هو الطقس الذي حذرت منه الأرصاد الجوية المصرية !

حذرت الأرصاد المصرية، اليوم الأحد 28/11/2021، من تغيرات يشهدها الطقس في البلاد، مشيرة إلى ظهور "شوائب عالقة في الجو".

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غد الاثنين، سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، في القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى و18 للصغرى.

أما شمال الصعيد فستكون 33 للعظمى والصغرى 15، وفي جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 16.

وفي السياق، حذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.