الصورة الأولى لمتحور "أوميكرون" تكشف سبب خطورته

أظهر علماء إيطاليون من مشفى "بامبينو جيسو" الفاتيكاني الروماني أول صورة في العالم لبروتين سبايك (المعروف أيضًا باسم بروتين إس) لسلالة فيروس أوميكرون الجديد.

وبحسب ممثل المؤسسة الطبية، هذه "صورة" بالمعنى الفضفاض، حيث أنه قد تمت محاكاتها في المختبر، وتُظهر الصورة بروتينات السلالتين (دلتا وأوميكرون)، ويتم تمييز المناطق الأكثر تغيرًا باللون الأحمر.

وأوضح الاختصاصي أن متحور أوميكرون يحتوي على طفرات أكثر بكثير من متحور دلتا، تتركز بشكل أساسي في منطقة البروتين الذي يتفاعل مع الخلايا البشرية، وهذا يعني أن الفيروس قد تكيف مع الجنس البشري، ويفترض أن تكشف الأبحاث اللاحقة ما إذا كان ذلك أكثر خطورة، حسبما نشرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، اليوم الأحد.

وحثت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوغنوفيتش، على عدم الهلع فيما يتعلق بظهور طفرة جديدة لفيروس كورونا.

وقالت فوغنوفيتش إنه لم يعرف بعد ما إذا كانت السلالة الجديدة ستتجاوب مع اللقاح أم أنها ستقلل من فعالية اللقاحات.

وأغلقت العديد من دول العالم حدودها بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي كشفت بعض الدراسات أنه سريع العدوى وخطير الأعراض.

وحظرت 6 دول عربية هي، السعودية والبحرين والإمارات وقطر ومصر وسلطنة عمان، السفر أو القدوم من دول أفريقية، في وقت تسعى فيه الشركات لتطوير لقاح ضد "أوميكرون"، أملا في السيطرة على انتشار المتحور.



