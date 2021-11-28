أوقاف غزة تُوزع مساعدات مالية لأسر متضررة من العدوان

وزعت لجنة زكاة الدرج التابعة للإدارة العامة للزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، مساعدات مالية لـ83 من الأسر المتضررة جراء العدوان الأخير على القطاع.

وبلغ إجمالي المبلغ 33200 دولار، بواقع 400 دولار لكل أسرة، وبتمويل من جمعية قوافل للإغاثة والتنمية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أسامة اسليم، أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارته ولجان الزكاة المنتشرة في قطاع غزة مع المؤسسات الدولية المانحة للتخفيف من الأزمات الخانقة التي تعيشها الأسر الفقيرة والمتضررة.

وأِشاد اسليم بدور جمعية قوافل وخدمتها أبناء الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجات الأسر المعوزة والمتعففة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها هذه الأسر.