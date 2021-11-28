أحدث إحصائية لفيروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 28/11/2021، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة، أنها أجرت 332 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت ( 70 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، و تعافي 90 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 183990 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 1342 حالة، واجمالي المتعافين 186975 حالة، واجمالي الوفيات 1643 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 50 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 503632 شخص.