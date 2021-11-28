الفيفا تسحب إعلانا لقطر.. فما علاقة المغرب!

عمت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من السخط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فبفا)، حيث نشرت الصفحة الرسمية لمونديال قطر 2022، منشورا دعائيا لكأس العالم في قطر يتضمن، ما اعتبره المعلقون، صورة من التراث العمراني المغربي الأندلسي.

ويظهر في صورة الإعلان الذي نشرته الصفحة الرسمية لكأس العالم بقطر، لاعبو كرة القدم مواجهين لبوابة مزخرفة تؤدي إلى المونديال، وتحمل عبارة "قطر 2022".

ويعتبر المحتجون على الإعلان، أن الصورة تعود لباب ضريح محمد الخامس، جد ملك المغرب الحالي، محمد السادس، الواقع في الرباط.

وقام العض أيضا بنشر صور توضيحية للأيقونات المعمارية التي تتميز بها كل حضارة وبلد، للتعريف بالهوية الثقافية للغير، والتمييز بين الحضارات بكامل أوجهها، وأهمها الوجه المعماري الذي يعتبر واجهة أي ثقافة.

وتهكم الكثير من الأفراد بمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب على الصورة، حيث اعتبر كثيرون الإعلان اعتداءً على إرثهم الثقافي.

وتميزت ردود فعل بعض الأشخاص بالطابع الفكاهي، حيث أنهم غيروا خلفية الصورة التي تمثل البوابة بالخيمة القطرية.

فيما اعتبر البعض الآخر أن كأس العالم في قطر يمثل فخرا لكل العرب، وأن ردود الفعل مبالغ بها

وفي النهاية استجاب "فيفا" لموجة الاستنكار، وحذف الصورة من موقعه الرسمي، لا سيما بعدما أشيع أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ووزير الثقافة والشباب المهدي بن سعيد، احنجا على المنشور.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطرعن تدشين سابع ملاعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 اكتمالا، وذلك خلال فعالية رقمية نظمتها أمس السبت، معلنة عن جاهزية "استاد 974"، كأول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولات كأس العالم.