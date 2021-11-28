يحصل في الهند.. رجل ميت يفوز بالانتخابات المحلية

أفادت وسائل إعلام هندية، يوم أول أمس الجمعة، بفوز مرشح سياسي هندي ميت في الانتخابات المحلية في إحدى القرى التابعة لولاية بيهار.

ذكرت قناة "NDTV" الهندية أن سكان القرية الهندية قاموا بالتصويت لصالح المرشح المتوفي، وذلك من أجل تحقيق وصيته الأخيرة بعد الموت.

وبحسب القناة الهندية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع واحتساب الأصوات تبين أن المرشح سوهان مورمو فاز بأغلبية الأصوات في الانتخابات المحلية في بلدته، وبعد التحقيقات التي قامت بها السلطات المحلية تبين أن المرشح الفائز ميت منذ أكثر من شهرين.

وقالت أسرة الفقيد سوهان مورمو إن "الفوز بالانتخابات كان أمنيته الأخيرة، وصوت أهل القرية لصالحه تكريما له.