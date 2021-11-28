"أوميكرون" يشتت العالم مجدداً

أغلقت العديد من دول العالم حدودها بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي كشفت بعض الدراسات أنه سريع العدوى وخطير الأعراض.

حظرت 6 دول عربية هي: السعودية والبحرين والإمارات وقطر ومصر وسلطنة عمان، السفر أو القدوم من دول أفريقية، في وقت تسعى فيه الشركات لتطوير لقاح ضد "أوميكرون"، أملا في السيطرة على انتشار المتحور، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

كما أغلقت تايلاند وسريلانكا حدودها أمام القادمين من دول أفريقية بعد تصنيفها "عالية الخطورة"، بسبب تفشي السلالة الجديدة.

ومن القارة الأوروبية منعت هولندا وإيطاليا وبريطانيا المسافرين الذين زاروا جنوب أفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني، خلال الـ14 يوما الماضية من دخول أراضيها، حتى إشعار آخر.

وانضمت البرازيل إلى الدول التي أغلقت حدودها مع دول إفريقية، على خلفية تزايد أعداد الإصابات في البلاد.

أوصت هيئة أنفيسا المسؤولة عن تنظيم القطاع الصحي في البرازيل يوم أمس السبت، بتوسيع قيود السفر المرتبطة بظهور سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا لتشمل أنجولا ومالاوي وموزامبيق وزامبيا.

وقال رئيس كولومبيا إيفان دوكي، أمس السبت، إنه سيتم تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 28 فبراير/ شباط بسبب ظهور سلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.