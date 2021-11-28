الصحة توعز بتشغيل مركز طوارئ بني زيد على مدار 24 ساعة وتعزيزه بالكادر الطبي

أوعزت وزيرة الصحة د. مي الكيلة- Mai Alkaila بتشغيل مركز طوارئ بني زيد في بلدة بني زيد الغربية بمحافظة رام الله والبيرة على مدار 24 ساعة، وتعزيزه بالكادر الطبي والأجهزة اللازمة.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة مركز الطوارئ في بني زيد، أمس السبت.

وعقدت وزيرة الصحة اجتماعاً في مقر بلدية بني زيد الغربية، حيث استمعت لشرح من رئيس البلدية يزن الريماوي عن وضع البلدة وأوليات المجتمع المحلي والمخاطر التي تواجهها المنطقة إثر الإغلاقات والاقتحامات الإسرائيلية .

ورافق وزيرة الصحة في الجولة وكيل الوزارة د. وائل الشيخ ومدير عام صحة رام الله والبيرة د. ومدير الشؤون التمريضية د. جواد الخواجا، وأمين سر حركة فتح/ منطقة رام الله والبيرة موفق سحويل وكوادر من حركة فتح- إقليم رام الله والبيرة.