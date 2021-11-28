لجنة الوبائيات تعقد اجتماعا طارئاً لبحث تداعيات المتحور "أوميكرون" ..وغزة تعقد مؤتمراً هاماً ظهراً

من المقرر ان تعقد لجنة الوبائيات في الضفة اليوم الأحد 28/11/2021 ، اجتماعاً طارئاً هاماً لبحث الحالة الوبائية والتطعيمات، والمتحور الجديد للفيروس "أوميكرون" والتوصيات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، حسب توصيات وتعليمات منظمة الصحة العالمية .

ومن جانبها تعقد وزارة الصحة بغزة ظهر اليوم مؤتمر صحفيا مهما حول آخر تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة دعت ،أمس السبت، جمهور المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات، وضرورة تعقيم الأيدي، وعدم المصافحة، وأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت د. الكيلة في بيان صحفي أن هذه الإجراءات ستحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، خصوصاً في ظل اكتشاف متحور "أوميكرون.

وتابعت د. الكيلة: في ظل الطلب العالمي الكبير على لقاحات كورونا، وعدم استطاعة بعض الدول تأمين جرعات كافية لمواطنيها، فإن فلسطين لديها مخزون كافٍ من اللقاحات، داعية المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم إلى ضرورة التوجه إلى مراكز التطعيم لأخذ الجرعات.

ونوهت إلى أن باستطاعة المواطنين الذين مضى على أخذهم الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من 6 أشهر أن يتوجهوا إلى مراكز التطعيم لأخذ الجرعة المعززة (الثالثة)، لزيادة حمايتهم من العدوى بفيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة إن المسؤولية الاجتماعية والوطنية تحتم على الجميع الالتزام التام بتدابير الوقاية والسلامة، لحماية أنفسهم وأبناء شعبهم.

وتمنت وزيرة الصحة السلامة التامة لأبناء شعبنا، والخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر، مؤكدة في الوقت نفسه جاهزية الوزارة وجميع كوادرها ومراكزها للتعامل مع أي سيناريو محتمل.