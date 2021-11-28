أسعار الذهب اليوم في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:07 ص
28 نوفمبر 2021
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تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 28/11/2021، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضاً الدولار الأمريكي، وبجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 183.53 شيكل $57.65

سعر الذهب عيار 22   168.24 شيكل $52.84

اسعار الذهب عيار 21 160.59 شيكل $50.44

اسعار الذهب عيار 18 137.65 شيكل $43.24

سعر الذهب عيار 14   107.06 شيكل $33.63

سعر الذهب عيار 12   91.76 شيكل  $28.82

اسعار أوقية الذهب      5,708 شيكل  $1,793

اسعار جنيه الذهب      1,285 شيكل  $403.53

اسعار كيلو الذهب      183,530 شيكل       $57,646

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

27 نوفمبر     183.53       160.59       137.65       107.06       91.76

26 نوفمبر     183.53       160.59       137.65       107.06       91.76

25 نوفمبر     181.88       159.15       136.41       106.10       90.94

24 نوفمبر     181.32       158.66       135.99       105.77       90.66

23 نوفمبر     180.60       158.03       135.45       105.35       90.30

22 نوفمبر     179.37       156.96       134.53       104.64       89.69

21 نوفمبر     183.86       160.88       137.90       107.25       91.93

20 نوفمبر     183.79       160.82       137.84       107.21       91.89

19 نوفمبر     183.91       160.92       137.93       107.28       91.95

18 نوفمبر     184.63       161.55       138.47       107.70       92.31

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