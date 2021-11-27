الأردن: الافراج عن موقوفين في احتجاجات اتفاقية "الطاقة مقابل المياه"

أفرجت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم السبت، عن 16 شخصاً كانت قد اعتقلتهم قبل أيام، على خلفية احتجاجات ضد اتفاقية "الطاقة مقابل المياه"، والذي يعرف بـ"اتفاق النوايا".

جاء ذلك بعد أن نفذ طلبة الجامعة الأردنية وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة، الأربعاء الماضي، وذلك احتجاجاً على اتفاقية المياه التي وقع الأردن وسلطات الاحتلال خطاب النوايا بشأنها، ورفضاً لاعتقال زملائهم الطلبة على دوار الداخلية وتوقيفهم إدارياً.

وقال الطلبة إن المحافظ قرر توقيف زملائهم 14 يوماً بعد اعتقالهم أثناء مشاركتهم باعتصام قرب دوار الداخلية، حيث كان الطلبة يحتجون على اتفاقية "المياه مقابل الكهرباء".

وطالبوا بإطلاق سراح زملائهم الذين تم توقيفهم يوم أمس نظراً لعدم ارتكابهم أي مخالفات قانونية. وتم رفض تكفيلهم من قبل محافظ العاصمة ووقف التحقيق مع الطلبة الآخرين.

وكان النائب الأردني خليل عطية، قد قال عبر حسابه على تويتر: "إن اعتقال من يعبر عن رأيه ورأي شعبنا بالمسيرات ضد التطبيع يعيدنا إلى زمن الأحكام العرفية".

وطالب النائب عطية بالإفراج الفوري عن طلاب الجامعات الذين أوقفهم محافظ العاصمة ياسر العدوان لمشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية ضد الاتفاقية، 14 يوماً في مراكز الإصلاح والتأهيل، توقيفاً إدارياً، إضافة إلى الناشطين والمعتقلين، ودون إبطاء.