صحفي إسباني يكشف عن هوية الفائز بـ"الكرة الذهبية"

كشف الصحفي الإسباني الشهير في برنامج "التشيرينغيتو" التلفزيوني، جوسيب بيدرول، هوية الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021، وذلك قبيل يومين من الإعلان الرسمي.

وقال بيدرول، على حسابه في موقع "تويتر"، إن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيفوز بالجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، للمرة السابعة في مسيرته.

وأشار إلى احتلال مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، المركز الثاني في التصويت، تاركا المركز الثالث لهداف بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ولم تقدم الجائزة في العام الماضي بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في إيقاف وإلغاء بعض الدوريات، علما بأن ليفاندوفسكي كان حينها المرشح الأبرز للفوز بها.

وهذا العام يتنافس 30 مرشحا للظفر بالجائزة المرموقة، التي تعتبر حلم اللاعبين المتألقين خاصة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وهم:

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، الإسباني بيدري (برشلونة)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، الإيطالي جورجيو كيليني (يوفنتوس)، الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي)، الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير)، الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي)، الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، الدنماركي سيمون كاير (ميلان)، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، الإيطالي جورجينو (تشيلسي)، المصري محمد صلاح (ليفربول)، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، الإسباني جيرارد مورينو (فياريال)، الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).