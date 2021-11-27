تعادل بين بيلباو وغرناطة في الدوري الأسباني

تعادل فريق أتلتيك بيلباو في ملعبه امس الجمعة، أمام غرناطة خلال مباراتهما في الجولة الـ15 من "الليغا".

وكانت انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، إذ تقدم أصحاب الأرض عن طريق راؤول غارسيا في الدقيقة الـ10، وأدرك المهاجم الفنزويلي داروين ماتشيس التعادل لغرناطة في الدقيقة ال(25).

وبدوره أضاف المهاجم خورخي مولينا الهدف الثاني لغرناطة في الدقيقة الـ34، فيما سجل هدف التعادل لبيلباو حارس غرناطة، لويس ماكسميليانو بالخطأ في مرماه (د76).

ويُشار إلى أن المبارة شهدت طرد لاعب بيلباو إينييغو مارتينيز في الدقيقة ال90.

جدير ذكره أنه بهذا التعادل حصد كل فريق نقطة واحدة، إذ رفع بيلباو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، ووصل غرناطة إلى نقطته الـ12 في المركز الـ16.