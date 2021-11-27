إيران: الغرب ليس لديه خيار سوى التعامل معنا

قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم السبت أن "بلاده تمتلك قدرات صنع السلاح النووي منذ مدة طويلة".

وأوضح كمالوندي أن العالم الغربي ليس لديه خيار سوى التعامل مع إيران، مشيراً أن مقاومة الجمهورية الإسلامية للضغوط الغربية تجبر الغرب على قبول الواقع الموجود.

وشدد على أن الغرب يستخدم أساليب مستهلكة و قديمة للجلوس على طاولة المفاوضات.

وأشار كالموندي إلى أن إيران تعمل تحت الإشراف الدقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس من المنطقي الادعاء باننا نحاول التوصل إلى السلاح النووي،

ولفت إلى أن الجميع أدرك أنه لا يمكن التحدث مع إيران بلغة القوة، وأن الغرب يحاول تجييش العالم ضد طهران.

جدير ذكره أن الولايات المتحدة المريكية تسعى في الآونة الأخيرة الضغط على إيران لتوقيع اتفاق نووي جزئي، وهو ما ترفضه الجمهورية الإسلامية.