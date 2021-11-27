الكثير من ابناء الدول العربية يبحثون عن أسهل وأسرع طريقة لعمل المسخن الفلسطيني 2022 الذي يعد من أهم الوجبات التراثية القديمة في فلسطين والمملكة الأردنية.

ويقدم المسخن الفلسطيني في كثير من المناسبات وموائد الطعام التي تجمع الأصدقاء والعائلة والاحباب كونها وجبة يعشقها الكثيرون اضافة إلى أنها غنية بالعناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم.

ودخل طبق المسخن الفلسطيني موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2010 عندما قام بعض الطهاة الفلسطينيين بتقديم أكبر طبق من المسخن.

طريقة المسخن الفلسطيني

يعتبر المسخن من إحدى الأكلات التراثية الفلسطينية المحببة لدى معظم الناس، ومنها انتشر إلى أرجاء البلاد العربية، ويعود ذلك إلى مذاقه الطيّب، وطريقة تقديمه المميزة.

المقادير

نصف كيلو من البصل المُقطع إلى شرائح.

ملعقتان صغيرتان من السماق.

كأس من زيت الزيتون.

دجاجة واحدة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام.

نصف ملعقة كبيرة من بودرة البصل.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ثلاث أوراق غار.

نصف كأس من الصنوبر المحمص.

ثلاث أرغفة من خبز الطابون.

طريقة التحضير