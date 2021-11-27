شهد تردد قناة المنار 2022 على جميع الاقمار الصناعية اهتمامًا كبيرًا من ابناء الجمهورية اللبنانية بشكل خاصة وابناء محور المقاومة على وجه التحديد في كل مكان بالدول العربية.
وياتي الاهتمام الكبير بقناة المنار نظرًا لما تقدمه القناة من برامج مميزة وجميلة جدًا اضافة الى مسلسلات تبث روح المقاومة والقوة والعزة في نفوس ابناء الدول العربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذه المقالة ننشر لكم تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية لضبطها ومشاهدتها حيث جاءت على النحو التالي:
قمر عربسات – بدر 4
التردد: 12418 Mhz
إستقطاب: أفقي
ترميز: 27500
تصحيح: ¾
التردد: 11958 Mhz
إستقطاب: أفقي
ترميز: 27500
تصحيح: ¾
قمر نايلسات
تردد: 11296 Mhz
إستقطاب: أفقي
ترميز: 27500
تصحيح: 6/5
ولمتابعة قناة المنار في أوروبا، شمال أفريقيا والدول العربية يمكنكم استقبالها على القمر AM 22 على الموقع المداري 53 درجة شرق بالمواصفات التالية:
تردد: 12667 Mhz
استقطاب: أفقي
ترميز: 2892
تصحيح: ¾
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The new parameters on NileSat are
Freq: 11296 Mhz
Polarization: Horizontal
Symbol Rate : 27500
6/5 :FEC
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The new parameters on ArabSat are
Freq: 12418 Mhz
Polarization: Horizontal
Symbol Rate : 27500
¾ :FEC
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Freq: 11958 Mhz
Polarization: Horizontal
Symbol Rate : 27500
¾ :FEC
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New Satellite to cover Middle East, North Africa & Europe, AM 22 @ 53 Deg East
Freq: 12667 Mhz
Polarization: Horizontal
Symbol Rate : 2892
¾ :FEC