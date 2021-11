شهد تردد قناة المنار 2022 على جميع الاقمار الصناعية اهتمامًا كبيرًا من ابناء الجمهورية اللبنانية بشكل خاصة وابناء محور المقاومة على وجه التحديد في كل مكان بالدول العربية.

وياتي الاهتمام الكبير بقناة المنار نظرًا لما تقدمه القناة من برامج مميزة وجميلة جدًا اضافة الى مسلسلات تبث روح المقاومة والقوة والعزة في نفوس ابناء الدول العربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذه المقالة ننشر لكم تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية لضبطها ومشاهدتها حيث جاءت على النحو التالي:

قمر عربسات – بدر 4

التردد: 12418 Mhz

إستقطاب: أفقي

ترميز: 27500

تصحيح: ¾

التردد: 11958 Mhz

إستقطاب: أفقي

ترميز: 27500

تصحيح: ¾

قمر نايلسات

تردد: 11296 Mhz

إستقطاب: أفقي

ترميز: 27500

تصحيح: 6/5

ولمتابعة قناة المنار في أوروبا، شمال أفريقيا والدول العربية يمكنكم استقبالها على القمر AM 22 على الموقع المداري 53 درجة شرق بالمواصفات التالية:

تردد: 12667 Mhz

استقطاب: أفقي

ترميز: 2892

تصحيح: ¾

-------------------------------------------

The new parameters on NileSat are

Freq: 11296 Mhz

Polarization: Horizontal

Symbol Rate : 27500

6/5 :FEC

-----------------------------------------

The new parameters on ArabSat are

Freq: 12418 Mhz

Polarization: Horizontal

Symbol Rate : 27500

¾ :FEC

-----------------------------------

Freq: 11958 Mhz

Polarization: Horizontal

Symbol Rate : 27500

¾ :FEC

-------------------------------------------

New Satellite to cover Middle East, North Africa & Europe, AM 22 @ 53 Deg East

Freq: 12667 Mhz

Polarization: Horizontal

Symbol Rate : 2892

¾ :FEC