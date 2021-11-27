سر تمسك تشافي بضم توريس

يعمل برشلونة على التعاقد مع الإسباني فيران توريس، نجم مانشستر سيتي، خلال الموسم الحالي.



وزعمت تقارير أن اللاعب الإسباني طلب الرحيل من مدربه بيب جوارديولا، والأخير وافق على الأمر.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، يرى أن مرونة توريس ستحل أزمة الفريق في خط الهجوم.



ويلعب توريس مع مانشستر سيتي في مركز رأس الحربة، لكنه يجيد أيضًا على الجناحين.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، سبق أن قام بأكثر من زيارة لمانشستر كان آخرها منذ 15 يومًا، لمعرفة لاعبي السيتي الذين من الممكن نقلهم إلى "كامب نو".



وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن برشلونة من الصعب أن يبرم أي صفقة مكلفة في يناير/كانون ثانٍ المقبل، إلا إذا تخلى عن أحد لاعبيه.



وأضافت أن أليماني سيعمل على التوصل إلى اتفاق مع السيتي بشأن توريس، وإذا لم يستطيع برشلونة التعاقد مع اللاعب في الشتاء، سيحسم النادي الكتالوني قدومه من الآن في الصيف المقبل.