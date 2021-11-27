خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

دخل اليوم السبت، خمسة أسرى فلسطينين من الضفة الفلسطينية المحتلة أعواما جديدة داخل سجون الاحتلال "الاسرائيلي"

وأفادت إذاعة صوت الأسرى، أن خمسة أسرى من مدن الضفة الغربية والداخل المحتلين، يدخلون اليوم 27 من نوفمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير أمين أحمد جميل شقيرات (45 عامًا) من مدينة بيت لحم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة مرتين بالإضافة إلى ثلاثة أعوام، ومعتقل منذ عام 2004، بتهمة قتل اثنين من جنود الاحتلال الحراس على الجدار الذي يفصل بين منطقتي السواحرة وجبل المكبر، وقضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير أسامة محمد ادريس عبد المعطي اسعيد (44 عامًا) من مدينة الخليل محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمود محمد محمود عمرو (45 عامًا) من بلدة دورا في الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 19 عامًا في السجون.

الأسير احمد حسن زلوم (46 عاما) من البلدة القديمة في نابلس، المحكوم بالسجن 22 عاما، ومعتقل منذ عام 2002م وأمضى 19 عاما في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير زلوم عقد قرانه قبل قرابة ٤ سنوات من داخل سجون الاحتلال، رغبةً بالحياة وينهي ايضا السنة الاخيرة في جامعة القدس المفتوحة تخصص اجتماعيات في سجن النقب الصحراوي.

الأسير محمد عقل يوسف المصري (42 عاماً) من الطيرة في الداخل المحتل، المحكوم بالسجن 7 أعوام ونصف ومعتقل منذ عام 2016م، وأمضى خمسة أعوام في السجون.

يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران 2021، بلغ نحو (4850) أسيرًا، منهم (41) أسيرة حتى نهاية حزيران، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (225)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (540).