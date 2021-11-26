الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على 5 مقدسيين في العيساوية

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قيودًا على تحركات عدة مواطنين مقدسيين في مدينة القدس المحتلة بعد الإفراج عنهم، مساء اليوم الجمعة، عقب اعتقالهم لساعات.

وأفرجت قوات الاحتلال عن كل من: منصور وأحمد ولؤي محمود، ومحمد المصري، ومحمد مصطفى، بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، وهم من سكان بلدة العيساوية في شمالي مدينة القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته، أفرجت سلطات الاحتلال عن الشاب قصي عليان من العيساوية بعد ساعات على اعتقاله وتسليمه أمر استدعاء للتحقيق.

بينما قررت الاستمرار في اعتقال الشاب المقدسي أحمد البطروخ وتقديمه للمحكمة يوم الأحد القادم.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات وهدم البيوت، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.