بريطانيا: السلالة "الجنوب إفريقية" قد تشكل خطراً على الصحة العامة

أكد وزير الصحة البريطانية ساجد جاويد اليوم الجمعة، أن سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها بجنوب إفريقيا، قد تشكل خطرا على الصحة العامة، بسبب قابليتها على الانتشار وضعف فعالية اللقاحات ضدها.

وقال جاويد:" إن ظهور المتحور المعروف ب (ـB1.1.529) يعد مصدر قلق دولي كبير، ومن المحتمل أن تكون هذه السلالة الجديدة قد انتشرت خارج البلدان الإفريقية، حيث يعتقد أنها تطورت، مؤكدا أنه لم يتم اكتشاف أي إصابات بها في المملكة المتحدة حتى الآن".

وأضاف :"هذا المتحور تم اكتشافه لأول مرة في هونغ كونغ لدى شخص أتى من رحلة إلى جنوب إفريقيا، وأن المملكة المتحدة هي أول دولة تحدد التهديد المحتمل لهذا البديل الجديد وتنبه الشركاء الدوليين حوله".

وتابع جاويد: "تم تحديد المزيد من حالات الإصابة في جنوب إفريقيا وفي بوتسوانا، مرجحاً أن ينتشر الوباء إلى بلدان أخرى.