تقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم" في هذا المقال تردد قناة كراميش الجديد للأطفال، وهو من الترددات الهامة التي يبحث عنها الكثير المتابعين والمواطنين في مختلف الدول العربية، حيث تقدم هذه القناة العديد من البرامج والعروض الهامة والتي يستفيد منها الأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 على نايل سات

وتتميز القناة بنشر العديد من المسلسلات والبرامج والأفلام الكرتونية التي تشهد اقبالا كبيرًا من الصغار والكبار بسبب ما تعرضه من برامج مهمة، حيث أصبحت القناة اكبر وأقوى القنوات المتخصصة ببرامج ومسلسلات وافلام الأطفال الكرتونية، مما جعلها تتربع على عرش القنوات المتخصصة للأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 على نايل سات

قناة كراميش للأطفال

وتمكنت القناة من جذب قلوب الكثير من الأطفال في الدول العربية كما تمكنت من جذب اهتمام الكبار بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة على مدار الساعة 24 ساعة متواصلة.

وتقدم القناة محتوى مميز يجعلها تتربع على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 على نايل سات

تردد كراميش الجديد

وتسعى القناة لتعزيز طموح وأهداف وأفكار الاطفال من خلال برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية التي تمنح الطفل القدرة لحقيق أهدافه، حيث جذت القناة اهتمام الكثير من فئات كبيرة من ابناء الدول العربية حيث لم يقتصر الأمر على الأطفال بل تعدى ذلك ليصل إلى فئة الشباب وكبار السن.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 على نايل سات

- القمر الصناعي نايل سات

- التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

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القمر الصناعي عرب سات

- التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

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