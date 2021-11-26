الصحة العالمية: فهم سلالة كورونا الجديدة يحتاج عدة أسابيع

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة:" إن فهم السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي اكتشفت في جنوب إفريقيا يحتاج إلى عدة أسابيع".

وحذرت الصحة، من التعجيل بفرض قيود السفر المرتبطة بالمتحور (B.1.1.529)، الذي اكتشف مؤخرا في جنوب إفريقيا.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير:" إنه يجري التحذير من تنفيذ إجراءات السفر، كما توصي منظمة الصحة أن تستمر الدول في تطبيق نظام المخاطر عند تنفيذ إجراءات السفر".

وأضاف ليندماير: "يعمل الباحثون على تحديد مدى قابلية انتشاره وكيف سيؤثر على العلاجات واللقاحات".