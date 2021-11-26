يقدم لكم موقع "فلسطين اليوم" كل جديد فيما يتعلق بأسعار الذهب والعملات في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال سنتحدث عن أسعار الذهب في السعودية وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من المتابعين.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 26 -11-2021

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، وسط ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 26 -11-2021

سعر الذهب في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الجمعة، ليسجل نحو 215.86 ريال (57.54 دولار)، وهو نفس سعر أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق) 188.88 ريال (50.35 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 26 -11-2021

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 161.89 ريال (43.15 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي

أما أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.92 ريال (33.56 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 107.93 ريال (28.77 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 26 -11-2021

سعر الأوقية الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، خلال تعاملات الجمعة، نحو 6713 ريالا (1789 دولارا).

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1511 ريالا (402.77 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً، في تعاملات أمس الخميس بالبورصات العالمية، مع تراجع الدولار، لكن تصريحات مائلة للتشديد من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حدت من جاذبية المعدن وأبقته عند ما يقل كثيرا عن المستوى الهام البالغ 1800 دولار.