الصحة: 3 وفيات و210 إصابات جديدة بكورونا في فسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و287 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (1) ، جنين (1)، الخليل (1).

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 28، جنين 23، ضواحي القدس 4، طوباس 5، الخليل 34، رام الله والبيرة 23، طولكرم 5، نابلس 10، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 77، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3040 فحصا.

وبينت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 19، جنين 6، طوباس 1، الخليل 41، رام الله والبيرة 17، طولكرم 4، نابلس 3، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 2، قطاع غزة 190.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 35 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 64 مصابا، بينهم 6 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوهت إلى أنه فيما يتعلق بجرعات التطعيم، بلغ عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,844,110 جرعة، من بينها 2,054,446 في الضفة، و789,664 في قطاع غزة.