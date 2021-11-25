عز الدين: منع السلطة لاستقبال المحرر عزمي بني عودة معيب ووصمة عار

أكد طارق عز الدين المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، أن منع أجهزة السلطة الجماهير من استقبال الأسير عزمي بني عودة شقيق الشهيد صدام، سيوصم في تاريخها بنقاط سوداء.

وقال في تصريحات صحفية: ليس هكذا يتم تكريم الأسرى وذويهم بمنع فرحة تحررهم واستقبالهم، فالأسرى هم تاج رؤوسنا، معتبراً أن هذه الممارسات التي لا تخدم إلا الاحتلال وأجندات المستفيدين منه.

وأضاف أن حملة الملاحقة والاختطاف للعناصر والنشطاء في جنين ومخيمها ستتحول إلى لعنة تطارد الأجهزة الأمنية ومشغليهم، لافتاً إلى أن جنين ومخيمها يشهد العالم على تضحياتهم وردعهم للاحتلال.

وختم بقوله: إن هذه الاجراءات القمعية والاعتداءات من الأجهزة الأمنية لن تضير أبناء شعبنا، مشيراً إلى أن الفعل المقاوم للاحتلال هو الأساس ولن يثني الأحرار عن أداء دورهم في التصدي والمقاومة.