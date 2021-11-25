الناطق باسم حماس يدعو لمقاومة قرار الاحتلال بناء حي استيطاني بالقدس

أدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس د. عبد اللطيف القانوع قرار الاحتلال الصهيوني بناء أضخم حي استيطاني على أرض مطار قلنديا شمال القدس.

و أوضح القانوع بأن القرار يمثل أخطر تغول على الأرض المقدسة منذ عقود، وانتهاكاً كبيراً وصارخاً في استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس بهدف تهويدها وتغيير معالمها.

و دعا الناطق باسم حماس لمواجهة قرار البناء الاستيطاني الجديد في القدس بتصعيد المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، مطالبا السلطة وقف ملاحقة المقاومة وإنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال.

و أكد أن شعبنا في مدينة القدس سيبقى في مواجهة مستمرة مع الاحتلال الصهيوني لوقف جرائمه وتمدده الاستيطاني، فالمقاومة هي الكفيلة بردع الاحتلال وإجباره على التراجع وفرض المعادلات عليه.

و تطرق الناطق باسم حماس الى عملية القدس الأخيرة التي نفذها الشهيد أبو شخيدم، مشيرا ال أن العملية تؤكد قدرة شعبنا على استمراره في مواجهة جرائم الاحتلال واعتداءاته، وإصراره الأكيد على إفشال مخططاته الاستيطانية.