مجلس العلماء الإندونيسي يدعو لإحياء أسبوع التضامن مع فلسطين

أصدر مجلس العلماء الإندونيسي، الدعوة إلى رؤساء مجالس المحافظات والمدن لمجلس العلماء الإندونيسي والمنظمات الإسلامية في أنحاء إندونيسيا، لكي ينظموا أسبوع التضامن مع فلسطين.

وتشير الدعوة إلى قرار الأمم المتحدة رقم 32/40 ب الذي يتم الاحتفال به كل 29 نوفمبر يوماً للتضامن مع فلسطين.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في MUI "بنيان سابتومو" أن القرار يحتوي على أمرين "أولاً كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل وحدة خاصة لإجراء الدراسات ونشر المعلومات حول الحقوق الفلسطينية، وتتضامن مع فلسطين كل يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، وثانياً دعوة جميع الدول والمنظمات حول العالم إلى تنفيذ الأحداث التي نص عليها هذا القرار".

وعن سلسلة الأنشطة أوضح بنيان سابتومو، أن هذا النشاط سيمتلئ بالنقاشات والبرامج الحوارية والمحاضرات التي ستقام في المساجد والجامعات والتلفزيون والراديو وغيرها، وذلك لدعم نضال الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله.

وأشار إلى أنه ستكون هناك مقابلات من قبل وسائل الإعلام مع MUI وعدد من الشخصيات من المنظمات الإسلامية، وكذلك قادة الجمعيات الخيرية المتعلقة بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وجمع التبرعات RSIH".

وقال بنيان إن هذا النشاط يهدف إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق استقلاله والمساهمة في بناء مستشفى الخليل الإندونيسي، وهو مشروع تعاوني بين وزارة التجارة الدولية وحكومة مدينة الخليل بفلسطين.

جدير بالذكر أنه قد تم الاتفاق بين مجلس العلماء الإندونيسي و بلدية مدينة الخليل لتعاون بناء المستشفى الإندونيسي في الخليل بتكلفة 87 مليار روبية إندونيسية، حيث تم جمع جزء من المبلغ وبحاجة إلى الإكمال.