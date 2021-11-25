ارتفاع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الجمعة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميًا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، إلى نحو 8019 دينارا (57.62 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى نحو 7017 دينارا (50.42 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، نحو 6015 دينارا (43.22 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4678 دينارا (33.61 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 4010 دينارا (28.81 دولار).

وارتفع سعر أوقية "أونصة" الذهب في الجزائر، إلى نحو 249.403 ألف دينار (1792 دولارًا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر، إلى نحو 56.137 ألف دينار (403.35 دولار).