مسؤول بجيش الاحتلال: لا نستطيع الاستمرار في خنق قطاع غزة

أكد ما يسمى بـ " قائد المنطقة الجنوبية" في جيش الاحتلال، إليغازر توليدانو أن الجيش لا يمكنه الاستمرار في خنق قطاع غزة في ظل التعداد السكاني الهائل.

ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن إليغازر قوله، "إنه من المستحيل خنق قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، وأنه يؤيد تحسين الوضع المدني للسكان هناك باعتبار ذلك مصلحة إسرائيلية".

و أضاف إليغازر في مقابلة مع الصحيفة العبرية: "إن هناك ركيزتين أساسيتين للاستراتيجية التي يتم اتباعها حاليًا تجاه غزة، تقوم على ضمان الأمن لأكبر وقت ممكن، وتحسين الحياة المدنية للسكان، مع ضمان حرمان حماس من قدراتها العسكرية دون إضعاف المكونات المدنية".

و زعم أن قيادة الجيش تعمل حاليًا لإيجاد حل للصواريخ، التي تنطلق من قطاع غزة، إلا أنه أشار الى أن الأمر سيستغرق وقتًا لإيقافها، كما جرى مع الأنفاق.