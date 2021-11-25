تعيين رئيساً للقضاء في السودان

قرر رئيس مجلس السيادة السوداني الجديد وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس، إبقاء الشيخ عبد العزيز فتح الرحمن عابدين محمد في منصب رئيس القضاء.

بدورها أكدت المتحدثة باسم مجلس السيادة سلمى عبد الجبار :"أن البرهان عين مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين محمد، وهو ذاته كان قائما بالتكليف رئيسا للقضاء في الفترة الماضية، في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية.

وأشارت عبد الجبار إلى أن المجلس وافق على إنهاء عقد رئيس المحكمة الدستورية، وهبي محمد مختار الذي انقضت ولايته في الشهر الجاري.

ويُشار إلى أن ذلك يأتي بعد توقيع البرهان الأحد الماضي اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد عزله عن الحكم لعدة أسابيع ووضعه قيد الإقامة الجبرية منذ استيلاء العسكريين على السلطة في 25 أكتوبر.