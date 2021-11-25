يقدم لكم موقع فلسطين اليوم العديد من التحديثات الخاصة في أسعار الذهب والعملات في الكثير من الدول العربية، وفي هذا المقال نتحدث عن سعر الذهب في سوريا وهو من الموضوعات الهامة التي تهم المواطنين، ولمعرفة الاسعار تابع المقال.

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 25 -11-2021

سجلت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الخميس 25 -11-2021، تراجعًا طفيفًا رغم الارتفاع الهامشي للمعدن النفيس بالبورصات العالمية.

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 25 -11-2021

أسعار الذهب في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، خلال التعاملات الصباحية إلى 72.469 ألف ليرة (57.66 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا، إلى 63.412 ألف ليرة (50.46 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 صباح تعاملات اليوم الخميس في سوريا، إلى نحو 54.353 ألف ليرة (43.25 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في باكورة تعاملات الخميس في سوريا، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 42.274 ألف ليرة (33.64 دولار).

سعر الأوقية الذهب

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، تراجعًا إلى 2.254 مليون ليرة (1793 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات الخميس في سوريا، نحو 507.269 ألف ليرة (403.65 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وارتعت أسعار الذهب عالميًا، لأول مرة في خمس جلسات عند تسوية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية وقبل الاحتفال بعطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وكانت قد أظهرت بيانات أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة تراجع إلى 199 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العشرين من نوفمبر الجاري، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969.