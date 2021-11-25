استقرار النفط عند 82.25 دولاراً

شهدت أسعار النفط اليوم الخميس 25/11/2021، استقراراً عند 82.25 دولار للبرميل وسط تشكيك المستثمرين في فعالية سحب للخام تقوده الولايات المتحدة من الاحتياطيات الاستراتيجية.

أسعار النفط

وسجلت عقود خام برنت القياسي العالمي في نهاية جلسة التداول انخفاضاً ستة سنتات، أو 0.07 % لتسجل عند التسوية 82.25 دولار للبرميل، وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط الجلسة منخفضة 11 سنتا، أو 0.14 % عند 78.39 دولار.

النفط

وذكر محللون إن تحرك دول رئيسية مستهلكة للنفط للسحب من احتياطيات الطوارئ سيكون له تأثير قصير الأمد على الأرجح بعد سنوات من تراجع الاستثمار وتعاف عالمي قوي من جائحة كوفيد-19،بحسب رويترز.

وقال محلل ببنك جولدمان ساكس أن السحب المنسق قد يزيد حوالي 70 مليون إلى 80 مليون برميل إلى المعرض من الخام، وهي كمية أقل من المئة مليون برميل أو أكثر التي كانت السوق تتوقعها.

وتعتزم منظمة أوبك عقد اجتماع في الأول من ديسمبر يعقبه اجتماع لتحالف أوبك+ في اليوم التالي لتقرير السياسة النفطية لكبار منتجي الخام.