مع بدء الطقس في البرودة، يبحث الناس عن أسهل طريقة لعمل مشروب السحلب من أفضل المشروبات المناسبة في فصل الشتاء حيث أنه يساعد على تدفئه الجسم وذلك بسبب أن السحلب يعطي طاقة كبيرة للجسم كما أنه ينشط الدورة الدموية.

مشروب السحلب

ومن فوائد مشروب السحلب أيضًا له طعم لذيذ ورائع، قليل السعرات الحرارية، مناسب مع الحمية الغذائية، يعطي احساس بالشبع والانتعاش، يمكن تناوله كوجبة خفيفة "سناك صحي"، سريع وسهل التحضير، ويعتبر السحلب من المشروبات الغنية للعظام والأسنان لأنه غني بالكالسيوم.

طريقة عمل مشروب السحلب

مقادير مشروب السحلب:

4 كوب كبير لبن (960 ملل)

2 ملعقة صغيرة بودرة سحلب

4 ملعقة صغيرة سكر أبيض

للتزيين:

4 ملعقة صغيرة جوز هند

1 ملعقة صغيرة قرفة

مكسرات أو سمسم أو فول سوداني حسب الرغبة

طريقة تحضير مشروب السحلب:

أولاً نحضر وعاء نضع فيه اللبن ونتركه على نار متوسطة حتى يغلي

ثم نضع في وعاء آخر بودرة السحلب والسكر الأبيض ونقلبهم معًا حتى يختلطا

ثم نضيف خليط السحلب والسكر إلى اللبن بعد غليانة ونخفض النار من متوسطة إلى هادئة.

ثم نقلبه بسرعة بإستخدام ملعقة خشبية لمدة 5 دقائق تقريباً، حتى يذوب السكر والسحلب في اللبن ويسمك اللبن قليلًا

نحضر أكواب التقديم ثم نسكب مشروب السحلب الساخن واللذيذ.

ثم نزينه برش جوز الهند و القرفة ومن الممكن أيضًا إضافة مكسرات أو سمسم أو فول سوداني حسب الرغبة ومن الممكن الإستغناء عنها، وصحتين وعافية، نتمنى لكم شتاء هادىء ورومانسي.