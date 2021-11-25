حمدان: إضراب يوم الإثنين ليوم واحد في مرافق "الاونروا" والاضراب المفتوح يبدأ الخميس

أعلن د. محمود حمدان رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الخميس 25/11/2021 ، انه قد تقرر البدء بإضراب شامل في كافة مرافق "الاونروا" في مناطقها الخمس " لبنان سوريا الاردن الضفة المحتلةغزة، الخميس القادم الذي يصادف 2 ديسمبر 2021 .

وبين حمدان خلال تصريحات لـ "فلسطين اليوم" انه قد تقرر ايضاً ان يكون يوم الاثنين القادم اضراب ليوم واحد تزامناً مع اجتماع مع اللجنة الاستشارية للدول المضيفة ليسبق الاضراب الشامل يوم الخميس .

وكان اتحاد الموظفين قد عقد اليوم الخميس اجتماعاً لقرار الخطوة القادمة بعد الانتهاء من نزاع العمل ، وضمن الخطوات لاسترداد حقوق الموظفين واللاجئين .

وقال أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين خلال تصريحات سابقة ل"فلسطين اليوم" ان الاونروا قد نظمت بالأمس إضراباً جزئياً في كافة مرافق "الاونروا " الخدماتية والصحية والتعليمية ، ليكون الاضراب هو الإجراء التصعيدي الثالث ، وخاصة بعد انتهاء مدة نزاع العمل.

وأشار المسحال الى ان الاتحاد ومنذ عدة أيام يعقد اجتماعات مكثفة مع الفصائل ،مجلس اولياء الامور وغيرها من الشرائح لوضعهم في صورة ما قد تصل إليه الامور في حال فشل الحوارات والدخول في إضراب مفتوح ومدى تأثيرها على الخدمات المقدمة .

وكان اتحاد العاملين في "أونروا"، طالب بـ "إلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين كافة تحت ذريعة العجز المالي"، و"إعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي والمجمدة منذ آذار/مارس الماضي". إضافة إلى "فتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في القطاعات كافة والتثبيت على فئة (A)، وإنهاء حالة الترهل بالمؤسسة من خلال آلاف الموظفين بعقود مياومة".

ويطالب الاتحاد بـ "صرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وتطبيق قرارات مؤتمر بيروت المتعلقة بنهاية الخدمة وصندوق الادخار والتزام الإدارة بنسبة 7.5%".

وتواجه "أونروا"، "تهديدا وجوديا" وهي المفوضة بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.7 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، في ظل معاناتها من عجز مالي متكرر.