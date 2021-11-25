8 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

يدخل 8 اسرى في سجون الاحتلال "الاسرائيلية " اليوم الخميس 25/11/2021 ، اعوام جديدة .

وقال مركز اعلام الاسرى ان الاسرى ال8 الذين دخلوا اعوام جديدة هم :

-الأسير جهاد يوسف إسماعيل النجار (41 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/11/2001م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير إياد عبد المعطي رجب أبو شخيدم (46 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/11/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 18 مرة.

- الأسير حاتم محمد عطية قويدر (37 عاماً)، من سكان محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، يدخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/11/2008م، وهو محكوم بالسجن 14 عاماً ونصف.

- الأسير هيثم أحمد سمارة عنتري (41 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

-الأسير راسم فريد أحمد حسين (64 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/11/2001م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير منصور صالح منصور شريم (42 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.