أسيران يواصلان الاضراب ..هواش يدخل يومه الـ101 والأشقر يومه الـ46

يدخل الاسير "هشام أبو هواش" اليوم الخميس 25/11/2021 اليوم الـ"101" للإضراب المفتوح عن الطعام في حين يدخل الاسير لؤي الأشقر إضرابه لليوم الـ "46" على التوالي .

المحامي جواد بولس قال ان محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" قررت إرجاء جلسة المحكمة التي كانت مقررة بالأمس للنظر في الاستئناف الخاص بقرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير هشام أبو هواش المضرب منذ 100 يوم رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك لعدة أيام، بعد أن تعذر إحضار الأسير أبو هواش لخطورة وضعه الصحيّ.

وأكدّ المحامي بولس، أنّ هناك تعليمات جديدة من قبل محاكم الاحتلال تفرض إحضار الأسير لقاعة المحكمة، وبمقابل ذلك لم تقم فعليًا بإجراء بديل عبر ترتيبات بإحضاره من خلال الفيديو كونفرنس.

وأوضح بولس، أنه عبّر عن استهجانه لإبقاء الأسير أبو هواش داخل سجن "عيادة الرملة" رغم وضعه الصحيّ الخطير الذي وصل له في يومه الـ100 من الإضراب، حيث أن إدارة السجون تفرض تحولات جديدة مع الأسرى المضربين، وتتعمد إبقاءهم في السجن حتى بعد مرور فترة طويلة على الإضراب.

وأعطت المحكمة مهلة مدتها خمسة أيام للنيابة لإحضار تقرير طبي محدث عن إدارة سجن "الرملة" حول الوضع الصحي للأسير أبو هواش.

يُشار إلى أنّ الأسير أبو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل معتقل منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري منذ تاريخ اعتقاله، الأمر الأول مدته 6 شهور، والأمر الثاني (6) شهور، والأمر الثالث (6) شهور جرى تخفيضها لأربعة شهور. علمًا أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال

المعتقل لؤي الأشقر، (45 عاماً)، من بلدة صيدا في طولكرم، يدخل إضرابه لليوم الـ (45) يوماً، ويقبع حالياً في مستشفى سجن "الرملة"، بعد أن نقل من سجن الجلمة، وهو معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقّه لمدّة ستّة شهور، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات، كما وتعرّض لتحقيق عسكري قاسٍ خلال إحدى اعتقالاته عام 2005، ما أدّى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى.

الاسير الاشقر يعاني من وضع صحّي صعب نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام، فهو يرفض تناول الأدوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وخسر من وزنه ما يقارب (27) كغم، ويعاني أيضاً من شعور مستمر بالدوخة، وضعف بالنظر، وتقيؤ الأحماض من المعدة.

ويشار الى أن الأسير كايد الفسفوس علّق إضرابه عن الطعام الاثنين بعد اضراب لـ131 يوماً، وذلك بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 14 ديسمبر القادم، على أن يبقى محتجزا في المستشفى ويبقى اعتقاله الإداري مجمدا إلى حين الإفراج عنه.

وكان الاسير عياد الهريمي علّق إضرابه المفتوح عن الطّعام بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يفرج عنه بتاريخ 4 آذار/ مارس 2022.