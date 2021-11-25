بيروت: "الجهاد الإسلامي" تبحث أوضاع اللاجئين مع النائب مراد

ناقش مسؤول الساحة اللبنانية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ علي أبو شاهين، مع النائب اللبناني عبد الرحيم مراد، أوضاع الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين، مؤكدان على ضرورة بذل الجهود لدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتصدي لمحاولات تصفية "الأونروا" وللمشاريع المشبوهة التي تستهدفهم.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع مسؤول الساحة اللبنانية لحركة الجهاد الإسلامي، بالنائب اللبناني، في مكتب الأخير ببيروت، في زيارة لتهنئته بالسلامة والشفاء شاركه فيها مسؤول رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين خالد بديوي، ونائبه محمد الحاج موسى.

واستعرض أبو شاهين والنائب مراد خلال اللقاء تطورات الوضع في الساحة الفلسطينية، ولا سيما الاعتداءات الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات؛ ومعاناة الأسرى وبطولاتهم.

وبحثا عمليات المقاومة المتصاعدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي ولاسيما بالقدس والضفة المحتلة ؛ وذلك رغم كل المحاولات الإسرائيلية للنيل من إرادة المقاومة لدى أبناء شعبنا الفلسطيني، ورغم ما نشهده من تخلي جزء كبير من النظام العربي الرسمي عن مقدسات الأمة في فلسطين والهرولة نحو التطبيع.

كما تم التطرق إلى وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان، ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين التي تضاعفت في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بلبنان.

وأكد الجانبان، على ضرورة بذل الجهود لدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتصدي لمحاولات تصفية "الأونروا" وللمشاريع المشبوهة التي تستهدفهم.