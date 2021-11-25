بسبب حادثة خطيرة ..الاحتلال يعلق تدريبات سلاح الجو

علق جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة الماضية طلعاته الجوية التدريبية على خلفية وقوع حادثة في أحد أسرابه كادت أن تنتهي بكارثة.

وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"، في بيان له، إن قائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين قرر تعليق طلعات تدريبية إثر حادثة وقعت اليوم في أحد أسراب سلاح الجو، خلال طلعة تدريب للتعامل مع التهديدات الجوية والبرية في جنوب البلاد.

وتابع: "نظر أحد الطيارين بعيدًا عن شاشة الطائرة ولم يلاحظ أنه فقد الارتفاع واقترب من الأرض".

ووفق بيان الجيش الإسرائيلي، فإنه على الفور نبهه زميله الملاح وتفادى في اللحظات الأخيرة سقوط الطائرة، وتقرر تعليق التدريبات والتحقيق في الحادث.