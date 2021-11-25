يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 25/11/2021، ارتفاعاً طفيفاً مع تأثر الدولار في التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 181.71 شيكل $57.66

سعر الذهب عيار 22 166.57 شيكل $52.86

اسعار الذهب عيار 21 159.00 شيكل $50.46

اسعار الذهب عيار 18 136.29 شيكل $43.25

سعر الذهب عيار 14 106.00 شيكل $33.64

سعر الذهب عيار 12 90.86 شيكل $28.83

اسعار أوقية الذهب 5,651 شيكل $1,793

اسعار جنيه الذهب 1,272 شيكل $403.65

اسعار كيلو الذهب 181,715 شيكل $57,662

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

24 نوفمبر 181.32 158.66 135.99 105.77 90.66

23 نوفمبر 180.60 158.03 135.45 105.35 90.30

22 نوفمبر 179.37 156.96 134.53 104.64 89.69

21 نوفمبر 183.86 160.88 137.90 107.25 91.93

20 نوفمبر 183.79 160.82 137.84 107.21 91.89

19 نوفمبر 183.91 160.92 137.93 107.28 91.95

18 نوفمبر 184.63 161.55 138.47 107.70 92.31

17 نوفمبر 184.77 161.68 138.58 107.79 92.39

16 نوفمبر 184.03 161.03 138.02 107.35 92.01

15 نوفمبر 185.93 162.70 139.45 108.46 92.97