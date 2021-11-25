سعر الذهب اليوم في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:23 ص
25 نوفمبر 2021
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 25/11/2021، ارتفاعاً طفيفاً مع تأثر الدولار في التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      181.71 شيكل      $57.66

سعر الذهب عيار 22 166.57 شيكل      $52.86

اسعار الذهب عيار 21      159.00 شيكل      $50.46

اسعار الذهب عيار 18      136.29 شيكل      $43.25

سعر الذهب عيار 14 106.00 شيكل      $33.64

سعر الذهب عيار 12 90.86 شيكل $28.83

اسعار أوقية الذهب   5,651 شيكل $1,793

اسعار جنيه الذهب   1,272 شيكل $403.65

اسعار كيلو الذهب    181,715 شيكل     $57,662

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

24 نوفمبر    181.32     158.66     135.99     105.77     90.66

23 نوفمبر    180.60     158.03     135.45     105.35     90.30

22 نوفمبر    179.37     156.96     134.53     104.64     89.69

21 نوفمبر    183.86     160.88     137.90     107.25     91.93

20 نوفمبر    183.79     160.82     137.84     107.21     91.89

19 نوفمبر    183.91     160.92     137.93     107.28     91.95

18 نوفمبر    184.63     161.55     138.47     107.70     92.31

17 نوفمبر    184.77     161.68     138.58     107.79     92.39

16 نوفمبر    184.03     161.03     138.02     107.35     92.01

15 نوفمبر    185.93     162.70     139.45     108.46     92.97

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