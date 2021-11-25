طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الخميس 25/11/2021، يكون خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا و باردا ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة

2021-11-26

يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



السبت

2021-11-27

يكون الجو خريفياً معتدلاً نهاراً وباردا نسبيا في ساعات المساء والليل ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد

2021-11-28

يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.