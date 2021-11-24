شهد سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 25 نوفمبر 2021 اهتمامًا كبيرًا من ابناء الجمهورية اللبنانية خاصة الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين.

وفي هذه المقالة ننشر لكم اسعار الذهب بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية والدولار الامريكي ليشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 88,147 ليرة $57.54

سعر الذهب عيار 22 80,802 ليرة $52.74

اسعار الذهب عيار 21 77,130 ليرة $50.35

اسعار الذهب عيار 18 66,111 ليرة $43.15

سعر الذهب عيار 14 51,419 ليرة $33.56

سعر الذهب عيار 12 44,073 ليرة $28.77

اسعار أوقية الذهب 2,741,361 ليرة $1,789

اسعار جنيه الذهب 617,041 ليرة $402.77

اسعار كيلو الذهب 88,146,644 ليرة $57,537

سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 25 نوفمبر 2021

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

23 نوفمبر 88,327 77,288 66,247 51,525 44,164

22 نوفمبر 88,984 77,863 66,739 51,908 44,492

21 نوفمبر 89,712 78,500 67,285 52,332 44,856

20 نوفمبر 89,712 78,500 67,285 52,332 44,856

19 نوفمبر 89,770 78,551 67,329 52,366 44,885

18 نوفمبر 91,464 80,033 68,599 53,354 45,732

17 نوفمبر 92,054 80,549 69,042 53,698 46,027

16 نوفمبر 91,147 79,755 68,361 53,169 45,573

15 نوفمبر 91,347 79,931 68,511 53,286 45,674

14 نوفمبر 91,990 80,493 68,994 53,661 45,995