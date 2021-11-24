سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 25 نوفمبر 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:56 م
24 نوفمبر 2021
الذهب - سعر الذهب.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 25 نوفمبر 2021 اهتمامًا كبيرًا من ابناء الجمهورية اللبنانية خاصة الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين.

وفي هذه المقالة ننشر لكم اسعار الذهب بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية والدولار الامريكي ليشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 88,147 ليرة   $57.54

سعر الذهب عيار 22  80,802 ليرة   $52.74

اسعار الذهب عيار 21 77,130 ليرة   $50.35

اسعار الذهب عيار 18 66,111 ليرة   $43.15

سعر الذهب عيار 14  51,419 ليرة   $33.56

سعر الذهب عيار 12  44,073 ليرة   $28.77

اسعار أوقية الذهب     2,741,361 ليرة       $1,789

اسعار جنيه الذهب      617,041 ليرة $402.77

اسعار كيلو الذهب      88,146,644 ليرة     $57,537

سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 25 نوفمبر 2021

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

23 نوفمبر     88,327       77,288       66,247       51,525       44,164

22 نوفمبر     88,984       77,863       66,739       51,908       44,492

21 نوفمبر     89,712       78,500       67,285       52,332       44,856

20 نوفمبر     89,712       78,500       67,285       52,332       44,856

19 نوفمبر     89,770       78,551       67,329       52,366       44,885

18 نوفمبر     91,464       80,033       68,599       53,354       45,732

17 نوفمبر     92,054       80,549       69,042       53,698       46,027

16 نوفمبر     91,147       79,755       68,361       53,169       45,573

15 نوفمبر     91,347       79,931       68,511       53,286       45,674

14 نوفمبر     91,990       80,493       68,994       53,661       45,995

#سعر الذهب #سعر الذهب اليوم #سعر الذهب في لبنان #سعر الذهب اليوم في لبنان #سعر الذهب اليوم في لبنان الخميس 25 نوفمبر 2021 #سعر اليوم في لبنان

متعلقات