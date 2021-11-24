"اسرائيل" تدعو تركيا لإغلاق مكاتب حماس لهذا السبب

ذكرت قناة "كان الإسرائيلية" اليوم الأربعاء أن "إسرائيل" دعت تركيا لإغلاق مكاتب حركة "حماس" كافة عقب اتهام الاحتلال للشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم بالسفر إلى تركيا ولقاء قادة حركة حماس في مكاتبهم.

وزعمت القناة الإسرائيلية أن الشهيد فادي أبو شخيدم، التقى خلال سفره لتركيا مع كبار مسؤولي حماس الذين دفعوه لتنفيذ عملية ضد جيش الاحتلال، وهو ما نفاه أفراد عائلة شخيدم.

وأكدت عائلة أبو شخيدم أن والدهم فادي سافر إلى العاصمة التركية اسطنبول للقاء ابنه الذي يدرس في البلاد ولتفقد العقارات التي يملكها هناك.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 50 شخصًا تتهمهم بالانخراط في خلية متطورة تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية كانت تسعى لتنفيذ لهجمات كبرى في كل من الضفة والأراضي المحتلة عام 48.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن الشاباك صادر أسلحة ومواد لأربعة أحزمة ناسفة على الأقل لشن عمليات استشهادية، متهمة نائب المكتب السياسي لحماس صالح العاروري والعضو في حماس زكريا نجيب هما من شكلا الخلية المتطورة.

ولفتت إلى أن الرجلان "صالح العاروري وزكريا نجيب يعيشان في تركيا وهما يشكلان خطورة على اسرائيل من خلال تشكيل الخلايا العسكرية بالضفة.

يُشار إلى ان الاحتلال دأب خلال السنوات الماضية على دعوة تركيا للتحرك ضد صالح العاروري، بعد أنباء عن خلية حماس الكبيرة في الضفة الغربية، وكرر وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد “المطلب الإسرائيلي” قائلاً: “يجب إغلاق مكاتب حماس في إسطنبول.