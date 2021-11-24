السفير القطري يغادر قطاع غزة

غادر السفير القطري ورئيس لجنة اعمار غزة محمد العمادي، مساء اليوم الأربعاء، قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون / إيرز شمال القطاع.

يشار إلى أن رئيس حركـة حماس في غزة يحيى السنوار، وعدد من قيادة الحركة استقبلوا السفير القطري محمد العمادي ونائبه، اليوم الأربعاء، وناقش الجانبان سبل التخفيف عن قطاع غزة وإعادة الإعمار.

وأكد السفير القطري خلال اللقاء مع السنوار بأن قطر باقية على مواقفها عبر مواصلة تقديم المنحة الأميرية لقطاع غزة، وأن قطر ما زالت عند وعدها بإعادة الإعمار في قطاع غزة، وتعمل على تسهيل وصول منحة إعادة الإعمار.